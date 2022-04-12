В Якутске откроется выставка акварельных работ живописца Натальи Николаевой

15 апреля 2022 г. в студии-галерее «Арт-Ситим» откроется персональная выставка «Апрель. Капель. Акварель» художника-живописца, члена Союза художников России, отличника культуры РС(Я), преподавателя АГИКИ — Натальи Николаевой.

Наталья Николаева работает в различных жанрах: портрет, пейзаж, жанровая картина, современное искусство. На новой экспозиции представлены работы, редко экспонируемые на выставках, некоторые картины ни разу не покидали мастерскую художника. Большинство представленных работ на выставке «Апрель, капель и акварель» выполнены в технике акварели, в которой художник работает интенсивно последние 10 лет.

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Сложная в исполнении, эффектная техника акварельной живописи всегда вызывает интерес и восхищение у зрителей любого возраста. На выставке будет интересно сравнить живописную манеру в традиционной технике масляной и акварельной живописи, а также поиск новых пластических идей в изобразительном языке художника, который в целом обращен к чувственным, эмоциональным и интуитивным образам которое привносит искусство в стремительно меняющийся мир.

Выставка работает с 15 апреля по 29 апреля 2022 года.

Вход свободный.

Адрес Белинского 44, 2 этаж, студия-галерея «Арт-Ситим».

Режим работы: 10:00-17:00

Суббота-воскресенье: выходной.

Справки по тел.: +7(914)2325039