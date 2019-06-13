АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
18
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.52
 73.04
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.06.2019, 17:20
Экономика
Александр Крутиков посетил Жатайскую судоверфь
13.06.2019, 17:05
Якутск
Фотофакт
Ремонт на улице Чайковского
13.06.2019, 17:00
Экология
Экологи начали проверку разлива нефти в Мирнинском районе Якутии
13.06.2019, 16:40
Экология
Умка прилетела в Якутск
13.06.2019, 16:30
Спорт
Степанида Артахинова выступит на Паралимпийских играх в Токио
13.06.2019, 16:05
Культура & Образование
В Хангаласском улусе оживили картину Михаила Носова «Якуты 17 века. Ысыах»
13.06.2019, 15:45
Экология
Резонанс
В Намском районе Якутии разрушаются древние захоронения
13.06.2019, 15:35
Погода
Погода на завтра
13.06.2019, 15:25
Культура & Образование
Успевайте на «Белые ночи с Бичик»
13.06.2019, 15:10
Культура & Образование
В Якутске откроется выставка экспериментального искусства молодых художников «Фокус-Кэм»
13.06.2019, 14:55
Экономика
АО «Саханефтегазсбыт» обеспечит вилюйскую группу районов нефтепродуктами
13.06.2019, 14:45
Спорт
В Якутске состоялись конные скачки на Кубок Малтааны
13.06.2019, 14:35
Якутия
Айсен Николаев провел встречу с прокурором Якутии Олегом Нарковским
13.06.2019, 14:22
Культура & Образование
Якутянка в Финляндии работает над созданием уникальной разработки по изучению языков
13.06.2019, 14:00
Культура & Образование
Фотограф из Китая расскажет якутянам о стерхах
13.06.2019, 13:30
Красота & Здоровье
В Перинатальном центре ЯРКБ прошел конкурс акушерок
13.06.2019, 13:15
Экономика
Энергетики ЦЭС проводят в Амгинском улусе капитальный ремонт электрических сетей
13.06.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Как врачи устанавливают диагноз, или все о лабораторной медицине
13.06.2019, 12:47
Происшествия
Операция «Должник» — на дорогах Нерюнгри
13.06.2019, 12:34
Якутия
Анонс
Владислав Левочкин о культуре и духовности
13.06.2019, 12:23
Происшествия
В Якутии угнали машину без аккумулятора
13.06.2019, 12:10
Происшествия
Скандал
Известного политика Якутии подозревают в избиении
13.06.2019, 12:05
Происшествия
Экстра
В Якутии изъято золото стоимостью более 18 млн рублей
13.06.2019, 12:04
Происшествия
46-летний мужчина стал очередной жертвой мошенников
13.06.2019, 11:50
Финансы
Россельхозбанк и РЭЦ запустили пилотную акселерационную программу
13.06.2019, 11:39
Политика
Жители эвенкийского села о проблемах, требующих безотлагательного решения
13.06.2019, 11:28
Происшествия
В праздничный день в Якутии произошло несколько пожаров
13.06.2019, 11:21
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
13.06.2019, 11:06
Желток
Instagram
История якутской певицы шокировала соцсети
13.06.2019, 10:54
Якутия
В Якутии молодожены сделали это и ни разу не пожалели
13.06.2019, 10:40
Якутск
Фотофакт
В Якутске отпраздновали День России
13.06.2019, 10:27
Судебная хроника
Состоялся суд над бывшим главой Усть-Неры
13.06.2019, 10:21
Происшествия
Экстра
Режим ЧС ввели в районе Якутии
13.06.2019, 10:14
Культура & Образование
Афиша
Последняя оперная премьера сезона!
13.06.2019, 10:06
Экономика
Грандиозное мероприятие от маркетингового агентства АР
13.06.2019, 10:02
Экономика
Угрозы объектам Батагайской нефтебазы нет
13.06.2019, 9:50
Экономика
Объявление
В Якутске отключат воду
13.06.2019, 9:38
Судебная хроника
Анабарский стрелок
13.06.2019, 9:26
Финансы
Интервью
Банковские вклады: что нужно знать каждому
13.06.2019, 9:14
Экология
Фотофакт
Чему так рад Анатолий Кырджагасов?
13.06.2019, 9:00
Культура & Образование
АГИКИ: Фоторепортаж из Казани
13.06.2019, 0:18
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
13.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, четверг 13 июня 2019
12.06.2019, 21:36
Происшествия
Фотофакт
В Якутске разгорелся пожар у озера
12.06.2019, 18:35
Лонгрид
Фотофакт
Руины мужской гимназии опасны для жизни?
12.06.2019, 17:45
Якутия
В Верхоянский район вылетает рабочая группа правительства республики и контрольных органов
12.06.2019, 17:38
Якутия
Якутия утвердила нового генерального секретаря АРАССВА
12.06.2019, 17:00
Спорт
«Тоҕус томтор оонньуута». Чурапча собирает топовых многоборцев!
12.06.2019, 16:40
Якутия
В Алдане в честь Дня России состоялся велопробег
12.06.2019, 16:20
Культура & Образование
В Якутии еще четыре выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов
12.06.2019, 16:05
Происшествия
Ситуация с пожарами в Верхоянском районе находится на контроле – МЧС 
12.06.2019, 15:50
Спорт
В Якутске прошел чемпионат республики по пляжному волейболу
12.06.2019, 15:34
Происшествия
Фотофакт
Сильный ветер и пожары продолжают пугать жителей Якутии
12.06.2019, 15:15
Политика
Нюрбинские единороссы в День России провели праздничные торжества
12.06.2019, 15:00
Спорт
Видео
Боец UFC Григорий Попов вернулся в Якутск
12.06.2019, 14:40
Культура & Образование
На фестивале в Казани студенты АГИКИ представили спектакль «Кыыс Дэбилийэ»
12.06.2019, 14:25
Происшествия
В Якутии 15-летний мотоциклист сбил играющего ребенка
12.06.2019, 14:17
Якутия
Жители Якутии отметили День России
12.06.2019, 13:30
Политика
Летний трудовой сезон студенческих стройотрядов стартовал в День России
12.06.2019, 13:00
Культура & Образование
Якутский фильм отобран в программу Шанхайского МКФ
12.06.2019, 12:53
Экология
Четыре реки Якутии вышли в устье
12.06.2019, 12:29
Экономика
ЖКХ подорожает. Сколько будем платить с 1 июля?
12.06.2019, 12:18
Общество
Instagram
Анастасия Диодорова в образе статуи
12.06.2019, 12:14
Происшествия
Затруднено движение на переправе через р. Малая Ботуобуя
12.06.2019, 11:50
Происшествия
Фотофакт
Жители якутских сел находятся в стрессе
12.06.2019, 11:33
Спорт
Стрелки разыграют путевки в финал Игр народов
12.06.2019, 11:18
Погода
Дожди и грозы ожидаются в Якутии
12.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело
12.06.2019, 10:48
Спорт
Якутский пенсионер завоевал «золото» на ЧР по компьютерному многоборью
12.06.2019, 10:35
Происшествия
На Покровском тракте сгорел особняк
12.06.2019, 10:27
Происшествия
Дети получили тяжелые травмы на аттракционе в Якутске
12.06.2019, 10:23
Общество
Александр Слоик: Гражданин России – почетный статус
Культура & Образование
13 июня 2019, 15:10
135

В Якутске откроется выставка экспериментального искусства молодых художников «Фокус-Кэм»

Выставочный проект экспериментального искусства «ФОКУС-КЭМ» был задуман как платформа для поддержки молодых художников, которые работают не в классической системе жанров и видов искусства. Выставка предлагает зрителю взглянуть на мир сквозь призму современного искусства – ироничного, наивного и интеллектуального.

Авторы пробуют реальность на прочность, играют с ним и заставляют сомневаться в том, что же мы видим перед собой. Открывает экспозицию арт-объект «Разве твои часы показывают год?» – своеобразный сюрреалистический коридор-портал, через который зритель попадает на выставку. Черно-белые линии приковывают взгляд, даже если ты не любитель изобразительного искусства. Они завораживают, их хочется разглядывать, чтобы понять послание автора. У посетителя есть возможность выбора пути по этому порталу. Если гость войдет в дверь, которая расположена слева, то он окажется в «Музейоне» – локации, где представлены росписи «Ночная лягушка», «Забытое», «Якутский Малевич», в центре зала расположена скульптура «Арай… а что если…». Каждая работа — оригинальная головоломка, которую не так просто разгадать с первого раза.

Дверь с правой стороны по коридору подводит зрителя к инсталляции, которая выстроена таким образом, что недоступная поначалу для восприятия как таковая, складывается в легко прочитываемый образ – туман. Удовольствие состоит в наблюдении за тем, как художественная идея неожиданно появляется из ничего поначалу не говорящей формы. Спонсорами инсталляции «Туман» являются ТД «Якутюрье», Культурно досуговый центр «Медуза».

Еще один экспонат с особым смыслом разместился в экспозиции — это арт-объект «Күн Дьыл» образным языком представляет процессы, не имеющие ни начала, ни конца. День и ночь, времена года – все они относятся к процессам, заключенным в природные циклы. Точно так же, с древних времен, люди понимали цикл жизни и смерти: жизнь оканчивается смертью, а смерть приносит новую жизнь. Создавая необычные сочетания обычных вещей, художник придает им новый символический смысл.

Необязательно выбирать для инсталляции что-то выдающееся, шокирующее или вызывающее, сам по себе предмет является уникальным, поэтому приверженцы этого направления ищут искусство во всём. Так, инсталляция «Книжный мамонт. Вымирающий ли вид?» кажется хаотично сваленными книгами. Арт-объект поднимает проблему: по мере развития технологий и коммуникации в том или ином виде, «мы» все реже стали обращаться к книгам и ходить в библиотеки.

Итак, современные авторы экспериментируют с формой и смыслом. Поиск смыслов и символов в мире – вот в чём суть проекта экспериментального искусства «Фокус-Кэм».

Куратор проекта Влада Тимофеева.

Выставка работает для всех посетителей с 20 июня 2019 г. по адресу: г. Якутск, Дом художника, ул. Лермонтова, 31/2Б. Вход по прейскуранту (взрослые – 150 руб., студенты – 80 руб., пенсионеры – 50 руб., многодетные семьи – 100 руб., для лиц до 18 лет — бесплатно). Режим работы: 12.00-20.00 ч. Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79

Источник: Научно-просветительский отдел Национального художественного музея РС (Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.06.2019, 14:11
Происшествия
Резонанс
Арестован крупный якутский бизнесмен
08.06.2019, 13:06
Путешествия
Атмосфера европейского комфорта на побережье Красного моря!  
12.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело
11.06.2019, 11:23
Происшествия
Фотофакт
В Якутии задержаны члены ОПГ, пополнявшие «общак»
12.06.2019, 11:18
Погода
Дожди и грозы ожидаются в Якутии
09.06.2019, 1:14
Происшествия
Эксклюзив
Итоги субботы для людей Сарданы Авксентьевой: СИЗО и домашний арест
10.06.2019, 19:13
Происшествия
В Якутске ГАИ бьет тревогу!!!
10.06.2019, 11:38
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария произошла в Якутске
11.06.2019, 11:22
Общество
Фотофакт
В Верхоянье люди борются с огнем возле села Бетенкес
12.06.2019, 10:48
Спорт
Якутский пенсионер завоевал «золото» на ЧР по компьютерному многоборью
10.06.2019, 9:22
Общество
Как отдыхаем на этой неделе
10.06.2019, 11:32
Политика
Экстра
Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Якутск
13.06.2019

Ремонт на улице Чайковского

Экология
13.06.2019

Умка прилетела в Якутск

Резонанс
Экология
13.06.2019

В Намском районе Якутии разрушаются древние захоронения

Спорт
13.06.2019

В Якутске состоялись конные скачки на Кубок Малтааны

Экстра
Происшествия
13.06.2019

Режим ЧС ввели в районе Якутии

Афиша
Культура & Образование
13.06.2019

Последняя оперная премьера сезона!

Экономика
13.06.2019

Грандиозное мероприятие от маркетингового агентства АР

Судебная хроника
13.06.2019

Анабарский стрелок