В Якутске откроется выставка экспериментального искусства молодых художников «Фокус-Кэм»

Выставочный проект экспериментального искусства «ФОКУС-КЭМ» был задуман как платформа для поддержки молодых художников, которые работают не в классической системе жанров и видов искусства. Выставка предлагает зрителю взглянуть на мир сквозь призму современного искусства – ироничного, наивного и интеллектуального.

Авторы пробуют реальность на прочность, играют с ним и заставляют сомневаться в том, что же мы видим перед собой. Открывает экспозицию арт-объект «Разве твои часы показывают год?» – своеобразный сюрреалистический коридор-портал, через который зритель попадает на выставку. Черно-белые линии приковывают взгляд, даже если ты не любитель изобразительного искусства. Они завораживают, их хочется разглядывать, чтобы понять послание автора. У посетителя есть возможность выбора пути по этому порталу. Если гость войдет в дверь, которая расположена слева, то он окажется в «Музейоне» – локации, где представлены росписи «Ночная лягушка», «Забытое», «Якутский Малевич», в центре зала расположена скульптура «Арай… а что если…». Каждая работа — оригинальная головоломка, которую не так просто разгадать с первого раза.

Дверь с правой стороны по коридору подводит зрителя к инсталляции, которая выстроена таким образом, что недоступная поначалу для восприятия как таковая, складывается в легко прочитываемый образ – туман. Удовольствие состоит в наблюдении за тем, как художественная идея неожиданно появляется из ничего поначалу не говорящей формы. Спонсорами инсталляции «Туман» являются ТД «Якутюрье», Культурно досуговый центр «Медуза».

Еще один экспонат с особым смыслом разместился в экспозиции — это арт-объект «Күн Дьыл» образным языком представляет процессы, не имеющие ни начала, ни конца. День и ночь, времена года – все они относятся к процессам, заключенным в природные циклы. Точно так же, с древних времен, люди понимали цикл жизни и смерти: жизнь оканчивается смертью, а смерть приносит новую жизнь. Создавая необычные сочетания обычных вещей, художник придает им новый символический смысл.

Необязательно выбирать для инсталляции что-то выдающееся, шокирующее или вызывающее, сам по себе предмет является уникальным, поэтому приверженцы этого направления ищут искусство во всём. Так, инсталляция «Книжный мамонт. Вымирающий ли вид?» кажется хаотично сваленными книгами. Арт-объект поднимает проблему: по мере развития технологий и коммуникации в том или ином виде, «мы» все реже стали обращаться к книгам и ходить в библиотеки.

Итак, современные авторы экспериментируют с формой и смыслом. Поиск смыслов и символов в мире – вот в чём суть проекта экспериментального искусства «Фокус-Кэм».

Куратор проекта Влада Тимофеева.

Выставка работает для всех посетителей с 20 июня 2019 г. по адресу: г. Якутск, Дом художника, ул. Лермонтова, 31/2Б. Вход по прейскуранту (взрослые – 150 руб., студенты – 80 руб., пенсионеры – 50 руб., многодетные семьи – 100 руб., для лиц до 18 лет — бесплатно). Режим работы: 12.00-20.00 ч. Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79