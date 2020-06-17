В Якутске откроется уникальный 1-й класс

1 сентября этого года в школе №26 г. Якутска откроется 1-й класс с преподаванием эвенкийского языка. Преподавателями станут выпускница РГПУ им. А.И. Герцена по специальности учитель родного (эвенкийского) языка и литературы Евдокия Алексеева и учитель начальных классов, учитель родного (эвенкийского) языка и литературного чтения Ольга Удыгир.

Класс обеспечен учебно-методической базой, оснащен материально-техническим оборудованием. Институтом национальных школ РС (Я) школе будут переданы учебники по эвенкийскому языку под авторством старшего научного сотрудника ФГБНУ «НИИ национальных школ РС (Я)», председателя Ассоциации преподавателей родного языка, литературы и культуры КМНСС и ДВ РФ Фени Лехановой.

В настоящее время идет разработка образовательной программы с 1-го по 4-й класс. Кроме эвенкийского языка остальные предметы будут изучаться на русском языке, предполагается преподавание таких дисциплин, как музыка, рисование, физическая культура. По мере освоения детьми родного эвенкийского языка предметы будут вестись на двух языках – русском и эвенкийском. Также планируется введения в программу изучение английского и китайского языков.

Управление образования окружной администрации ГО «город Якутск» сообщает, что идет сбор заявлений в 1 класс с преподаванием эвенкийского языка МОБУ СОШ №26. Заявления направлять по электронному адресу uo205@mail.ru. Справки по тел. 34-35-17, +7984 103-90-39. С 1 июля прием заявлений независимо от места регистрации.