В Якутске откроется новая туристическая этно-локация!
Место проведения: парк активного отдыха «Урдэл»
Дата и время: 4 июня 2022 г., в 12:00
Организаторы:
— эвенский клуб «Хярыҥу хэдьэн»
— парк активного отдыха «Урдэл»
— творческое объединение «Кындыкан»
4 июня 2022 состоится открытие первой этно — локации постоянной экспозиции «Эвенское стойбище — Кэндэкэн» в Урдэл парке, в рамках мероприятий объявленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «Годом культурного наследия народов России» и в рамках празднования знаменательной даты – 100- летию ЯАССР.
Новая туристическая этно локация постоянной экспозиции «Эвенское стойбище — Кэндэкэн» поможет в деле сохранения и популяризации традиций, культуры древнейшего народа – эвенов. Посетители парка смогут прикоснуться и погрузиться в аутентичный мир , узнать историю, задуматься о своих истоках. На территории можно будет увидеть традиционное кочевое жилье эвенских оленеводов, быт и утварь, также в этот день пройдут традиционные игры и конкурсы, прозвучит эвенский фольклор.
Специально к открытию организована выставочная экспозиция национальной одежды, старинных предметов рукоделия и выделки шкур, утвари, сувенирной продукции Эвено – Бытантайского национального улуса (района) Республики Саха (Якутия).
На главной сцене парка в этот день состоится концертная шоу – программа, посвященная культуре Севера.
Программа мероприятия:
•эвенский обряд очищения;
• презентация этно локации «Эвенское стойбище»
•эвенский фольклор
•выступление танцевального клуба «Галатея»
•флешмоб-танец Хэдьэ
•премьерный показ короткометражного мультфильма «Кындыкан»
•национальные эвенские игры и конкурсы
•акция «100 картин»
•конкурс на лучший детский костюм персонажа Кындыкан
•фотозона с оленем
+7 (999) 174-67-82
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