В Якутске откроется новая туристическая этно-локация!

Место проведения: парк активного отдыха «Урдэл»

Дата и время: 4 июня 2022 г., в 12:00

Организаторы:

— эвенский клуб «Хярыҥу хэдьэн»

— парк активного отдыха «Урдэл»

— творческое объединение «Кындыкан»

4 июня 2022 состоится открытие первой этно — локации постоянной экспозиции «Эвенское стойбище — Кэндэкэн» в Урдэл парке, в рамках мероприятий объявленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «Годом культурного наследия народов России» и в рамках празднования знаменательной даты – 100- летию ЯАССР.

Новая туристическая этно локация постоянной экспозиции «Эвенское стойбище — Кэндэкэн» поможет в деле сохранения и популяризации традиций, культуры древнейшего народа – эвенов. Посетители парка смогут прикоснуться и погрузиться в аутентичный мир , узнать историю, задуматься о своих истоках. На территории можно будет увидеть традиционное кочевое жилье эвенских оленеводов, быт и утварь, также в этот день пройдут традиционные игры и конкурсы, прозвучит эвенский фольклор.

Специально к открытию организована выставочная экспозиция национальной одежды, старинных предметов рукоделия и выделки шкур, утвари, сувенирной продукции Эвено – Бытантайского национального улуса (района) Республики Саха (Якутия).

На главной сцене парка в этот день состоится концертная шоу – программа, посвященная культуре Севера.

Программа мероприятия:

•эвенский обряд очищения;

• презентация этно локации «Эвенское стойбище»

•эвенский фольклор

•выступление танцевального клуба «Галатея»

•флешмоб-танец Хэдьэ

•премьерный показ короткометражного мультфильма «Кындыкан»

•национальные эвенские игры и конкурсы

•акция «100 картин»

•конкурс на лучший детский костюм персонажа Кындыкан

•фотозона с оленем