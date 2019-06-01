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Культура & Образование
1 июня 2019, 8:45
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В Якутске откроется летняя школа для ювелиров от Британской высшей школы дизайна

Этим летом в Якутске стартует образовательный проект, аналога которому в республике до сих пор не было. В течении лета будет работать  летняя школа для ювелиров- дизайнеров от знаменитой Британки- Британской школы дизайна- Universal University.

Это проект, который образован в результате сотрудничества якутской компании SAYBM, Арктического государственного института культуры и искусств и Британской школы дизайна- Universal University.

Сегодня в пространстве » Точка кипения» состоялась презентация программы  летней школы для ювелиров, которая будет работать с 4 июня по 25 августа.

Обучение будет состоять из трех основных этапов.

Первый этап- теоретический, пройдет на базе АГИКИ. Здесь слушатели будут обучаться азам дизайна ювелирных изделий, аналитического рисунка. Помимо этих чисто профессиональных направлений, теория предусматривает обучение основам бизнеса и маркетинга, а также SMM- технологий.

Во время второго этапа слушатели пройдут практический курс на базе ювелирного-гранильного кластера компании «СЭЙБИЭМ». Задача этого этапа-самостоятельное изготовление ювелирных изделий.

Третий этап- итоговый, будет включать в себя аттестацию, консультацию и защиту проекта,  презентацию работ слушателей  на открытой выставке.

Программа летней школы основана на структуре долгосрочного курса Британской высшей школы дизайна «Ювелирный дизайн». За три летних месяца студентам предстоит подготовить концепцию собственной ювелирной марки, разработать программу ее продвижения, составить работающий бизнес-план, создать эскизы украшений ювелирной коллекции, изготовить их и представить на выставке.

Кстати говоря, верхних ограничений по возрастному цензу нет. Слушателем может стать любой человек из числа начинающих или практикующих ювелирных технологов и дизайнеров с базовыми умениями и навыками производства изделий.

Преподавать курс будут известные эксперты и профессионалы в своих сферах: руководитель ювелирного бренда Alchemia Jewellery, куратор программы «Ювелирный дизайн» в Британской высшей школе дизайна Игорь Комов, Генеральный директор международной консалтинговой компании в индустрии моды Y Consulting, куратор совместной MBA-программы МГИМО и Британской высшей школы дизайна «Менеджмент в индустрии моды» Дарья Ядерная, соавтор ювелирного бренда Alchemia Jewellery, сокуратор и преподаватель программы «Ювелирный дизайн»Екатерина Комова и другие.

Проект был задуман и начинает внедряться при поддержке «Алмазэргиэнбанка», по идее  одного из  руководителей банка, супруги главы республики Людмилы Николаевой. Одним из долгосрочных результатов проекта должно стать продвижение наиболее талантливых ювелиров и дизайнеров Якутии на современный уровень, их интеграция в международный процесс ювелирной моды и дизайна, а в конечном итоге становления ювелирной отрасли одним из сегментов развития креативной индустрии нашего региона.

Вот как прокомментировала ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева это событие:

«В институте Арктики проходит процесс перезагрузки. И этот проект для нашего ВУЗА является  очень значимым экспериментом. Проект создан в результате коллаборации трех структур: Британской школы дизайна, бизнес- компании » Сэйбиэм» с финансовым сектором » Алмазэргиэнбанка» и собственно АГИКИ.  Это совершенно новый продукт и опыт для института. Внедряется европейская система высшей школы, которая будет работать на  конкретный результат. Подготовительная работа шла в течении года. Наш институт сразу  поддержал идею Людмилы Валерьевны Николаевой. Это совершенно новый и очень современный подход.    Студенты   получат знания и навыки от преподавателей знаменитой «Британки», не выезжая за пределы республики. За три месяца у них есть возможность выработать конкретный продукт, продвинуть его, чтобы он был востребован на самом широком рынке с мировым  охватом. Мы ждем от этого проекта совершенно новый результат, отличный от того, что было раньше и намерены продолжить сотрудничество в направлении дополнительного образования в сфере дизайна».

Организаторы летней школы сегодня на презентации сообщили о том, что осталось еще несколько мест и у желающих есть возможность получить  уникальное образование в сфере дизайна и маркетинга по направлению » Ювелирный дизайн». Занятия начнутся 4 июня. Интересующиеся  предложением могут обратиться в АГИКИ или консалтингоаую компанию SAYBM.

Источник: АГИКИ.
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