В Якутске откроется Летний институт по повышению квалификации педагогов

С 22 по 24 июня в городе Якутске открывает двери XIV Летний институт по повышению квалификации и переподготовке руководителей и педагогических работников образования по теме: «Обновленный ФГОС: технологии и практики введения», проводимый АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» под егидой Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

На работу в Летний институт привлечены профессора, известные педагоги, методисты, руководители образовательных организаций Российской Федерации: Соколова О.С., заведующая центром методических систем и объединений Института стратегии развития образования РАО; Ковалева Г.С., заведующая центром оценки качества образования ИСРО РАО; Рудяков А.Н., ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, д.ф.н., профессор, Власова Е. З., профессор кафедры информационных технологий и электронного обучения РГПУ им. А. И. Герцена, д.п.н.; Парамонов О.Г., профессор Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского, поэт-учитель; Круглова Ю.А., доцент кафедры олигофренопедагогики института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А. И. Герцена; Корнильев И.Н., автор учебников по физике, автор более 100 научных публикаций, к.ф-м.н., доцент, ведущий научный сотрудник ЦНППМ ГАОУ АО ДПО «ИРО» г. Астрахань; Генералова М.В., руководитель физико-математического центра издательства «Мнемозина»; Иванова Н.В, руководитель Центра гуманитарного образования издательства «Мнемозина», методист, учитель русского языка и литературы высшей категории, эксперт по проверке развернутых ответов ЕГЭ по русскому языку, а также Лугинов Н.А писатель, драматург и сценарист, народный писатель Якутии, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РС(Я).



В программе Летнего института:

I.Повышение квалификации педагогов.

· актовые лекции ведущих ученых РФ и РС(Я);

· методическая мастерская «Мастерская учителя » для педагогов школ, включенных в проект 500+;

· семинары по педагогическим технологиям для учителей и воспитателей арктических районов;

· фундаментальные и проблемные курсы повышения квалификации, стажировки;

· профессиональная переподготовка для руководителей и педагогических работников по специализациям;

— Фестиваль мастер-классов «Опыт преподавания А.Е. Кулаковского в школе».





II.Конкурсы.

· республиканский этап конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2022»;

· республиканский профессиональный конкурс «Лучший дефектолог-2022»;

· республиканский профессиональный конкурс педагогического мастерства педагогов — мужчин, работающих в ДОО «Я- педагог» Республики Саха (Якутия);

· республиканский конкурс методических разработок » Учим учиться с Кулаковским».

III. Мероприятия.

· республиканская олимпиада среди учителей биологии, химии, географии по естественно-научной грамотности и турнир по естественным предметам для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) в честь 90-летия Ксении Степановны Павловой, отличника народного просвещения, Учителя-методиста;

· математический диктант «Моя семья»;

· Международный конгресс «Музыка для всех» как феномен современного музыкального образования России», приуроченный 100-летию образования Республики Саха (Якутия) и итогам 9-летней реализации в республике проекта «Музыка для всех».



