В Якутске откроется крупный центр культуры

В Якутске завершилось строительство крупного многофункционального Центра культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина. Он появился благодаря соглашению о государственно-частном партнерстве между Якутией и группой компаний «ВИС». Новый объект оснащён всем необходимым и станет центром притяжения креативных индустрий республики, отметил посетивший его сегодня глава республики Айсен Николаев. Открытие намечено на конец июля, передает ЯСИА.

Напомним, между правительством республики, администрацией города Якутска и группой компаний «ВИС» в декабре 2015 года было заключено соглашение о государственно-частном партнёрстве при строительстве 12 образовательных и досуговых объектов, одним из которых является Центр культуры и современного искусства им. Гагарина в Гагаринском округе.

Как рассказала директор современного культурного Центра Евдокия Винокурова, в новом здании множество помещений для занятий различных кружков и проведения встреч, кафе, вместительный универсальный зал на 200 мест и, самое главное, один из крупнейших киноконцертных залов в столице республики, который рассчитан на 500 зрителей. «Наше учреждение нацелено на то, чтобы обеспечить доступность культурных благ и ценностей», — сказала Винокурова.

Она добавила, что здесь будет интересно якутянам всех возрастов — от детей до ветеранов. Помимо традиционных занятий (хореография, пение, изобразительное искусство и так далее), руководство Центра нацелено на освоение современных направлений развития человеческого потенциала, особенно в сфере IT, а также на создание собственных продуктов — от рекламных роликов до мини-сериалов.

Готовность культурного объекта проинспектировал глава Якутии Айсен Николаев. Он высоко оценил качество проделанных работ и оснащенность Центра современным оборудованием. «Уверен, что ввод учреждения будет способствовать развитию культурной жизни города Якутска и, конечно, станет центром притяжения различных индустрий. В первую очередь, креативных, так как их развитие важно для развития столицы нашей республики. Надеемся, что ввод состоится к концу июля», — сообщил Ил Дархан.