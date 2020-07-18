В Якутске откроется канцелярия посольства Киргизии в РФ

Распоряжением Правительства Российской Федерации о«Об открытии в городах Якутск, Южно-Сахалинск, Иркутск и Сургут канцелярий (отделений) Посольства Киргизской Республики в Российской Федерации» принято решение об открытии в городе Якутске канцелярии посольства Киргизской Республики в Российской Федерации.

15 июля в город Якутск прибыл Жоомарт Абдыманапов, назначенный Третьим секретарем — вице-консулом посольства Киргизской Республики в Российской Федерации, руководителем канцелярии посольства в городе Якутске.

16 июля состоялась рабочая встреча министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврила Кириллина с Жоомартом Абдыманаповым. Министр отметил давние дружественные связи с Киргизией, что открытие Канцелярии позволит вывести на новый уровень развитие торгово-экономических и гуманитарных отношений, а также своевременно оказывать консульско-правовую помощь гражданам КР в регионе, отдаленном от дипломатических представительств и консульских учреждений КР. Со своей стороны вице-консул Жоомарт Абдыманапов рассказал об активизации связей с регионами России.

В 2022 году республика отметит 125-летие выдающегося государственного и общественного деятеля республики Максима Кировича Аммосова, первого секретаря ЦК КП(б) Киргизии, передает пресс-служба Министерства по внешним связам и деалм народов РС (Я).