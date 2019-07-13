В Якутске откроется канцелярия посольства Киргизии

В четырех городах России откроются дополнительные консульские учреждения Кыргызстана, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Киргизской республики.

По итогам достигнутых договоренностей глав обоих государств, российская сторона согласилась на учреждение канцелярий посольства Киргизии в Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске.

В этих городах живут по 15-20 тысяч кыргызстанцев, они отдалены от дипломатических представительств и консульских учреждений Киргизской республики, из-за чего при работе с гражданами часто возникают трудности, отметили в пресс-службе.

В новых канцеляриях будут работать автоматизированные информационные системы «Паспорт», «Загс», «Гражданство».

Ожидается, что до конца 2019 года на территории России будут функционировать 10 дипломатических учреждений Киргизской республики, говорится в сообщении.