В Якутске откроется еще один пункт выдачи разрешений на охоту

Вниманию охотников!

Для получения разрешения на добычу пернатой дичи и разгрузки очередей в г. Якутске с 4 мая 2022 года будет открыт дополнительный пункт выдачи разрешений по адресу ул. Курашова 30/1, 3 этаж, 309 каб. Также получить разрешение на добычу можно получить через региональный портал государственных и муниципальных услуг https://e-yakutia.ru/#/service/1400000000160255394/info , многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» и рекомендации по адресам: — 202 мкр, корпус 18/2; — ул. Свердлова