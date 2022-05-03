03.05.2022
17:58
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Якутия

В Якутске откроется еще один пункт выдачи разрешений на охоту

Вниманию охотников!
 Для получения разрешения на добычу пернатой дичи и разгрузки очередей в г. Якутске с 4 мая 2022 года будет открыт дополнительный пункт выдачи разрешений по адресу ул. Курашова 30/1, 3 этаж, 309 каб.    Также получить разрешение на добычу можно получить через региональный портал государственных и муниципальных услуг https://e-yakutia.ru/#/service/1400000000160255394/info , многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» и рекомендации по адресам: — 202 мкр, корпус 18/2; — ул. Свердлова

Фото: Sakhalife
Источник: Балабкина Breif
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