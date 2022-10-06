06.10.2022
14:12
146

Культура

В Якутске откроется аллея имени Александра Файзеля

Жителей и гостей города Якутска 8 октября с 15.00 ч. приглашают на открытие Аллеи имени Александра Файзеля и торжественный финал Всероссийского конкурса мини-скульптур «Мой Сунтаврик».

В программе: выставка работ участников, награждение победителей, игры, викторины, фотосессия с динозавром.

ВХОД: БЕСПЛАТНЫЙ.

Место — Парк активного отдыха «Yрдэл».

Фото: пресс-службы
Источник: Эхо столицы

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх