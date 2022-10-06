В Якутске откроется аллея имени Александра Файзеля

Жителей и гостей города Якутска 8 октября с 15.00 ч. приглашают на открытие Аллеи имени Александра Файзеля и торжественный финал Всероссийского конкурса мини-скульптур «Мой Сунтаврик».

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