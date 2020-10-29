В Якутске отключат радио и ТВ

РТРС информирует о временных отключениях телерадиовещания в Якутске.

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)» завершает плановые работы по подготовке к запуску вещания радиостанции «Вести ФМ».

3, 5 и 6 ноября в период с 9.00 до 17.00 по местному времени будут производиться внеплановые отключения технических средств с прекращением эфирной трансляции следующих ТВ и РВ программ:

1. Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

2. Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

3. «Радио России» 104.9 МГц;

4. «Маяк» 89.7 МГц.

На время отключения радиопередатчики будут «молчать». На экране телевизора появится надпись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». Не следует менять настройки телевизора и/или радиоприемника. После завершения ремонтных работ программы будут доступны в обычном режиме.

Справка:

Эфирная трансляция теле- и радиопрограмм осуществляется РТРС непрерывно и в круглосуточном режиме. Проведение работ по обслуживанию инфраструктуры связи – необходимая техническая процедура, благодаря которой обеспечивается стабильное вещание телерадиопрограмм.