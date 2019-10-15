15.10.2019
12:14
120
Якутск
В Якутске отключат холодную воду
С 10:00 до 20:00 18 октября 2019 года в связи с переврезкой участка водопровода (водолиния «КП Авиапорт – Водоузел №3») будет ограничена подача холодной воды. Под отключение попадают: СТО «Техноцентр», автомойка «Мойдодыр».
Источник: АО «Водоканал».
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