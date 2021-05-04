В Якутске откачку талых вод можно заказать через приложение

В Якутске появится возможность контролировать, заказать откачку талых вод через мобильное приложение.

Глава города Евгений Григорьев, сегодня 4 мая встретился с разработчиками компании «Soft Group», которые презентовали демо-версию программного продукта по откачке луж с заниженных мест и дорог. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы города Роман Сорокин, начальник департамента по ЖКХ Окружной администрации Дина Николаева, руководители предприятий МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», МУП «Жилкомсервис», АО «Якутдорстрой», представители ТОУ г. Якутска.

Евгений Григорьев отметил, что новая программа в режиме реального времени покажет месторасположение работы спецтехники по откачке талых вод без GPS датчиков и спутниковой системы навигации ГЛОНАСС, достаточно только смартфона.

Представитель компании «Soft Group» Дмитрий Дмитриев рассказал, что сервис по вывозу ЖБО вначале был разработан для подвоза воды, затем профилирован.

«В связи с тем, что тема откачки талых вод актуальна в городе, мы нацелились на устранение этой проблемы. Сервис позволяет какая спецтехника вышла на смену, ее месторасположение, маршрут и километраж движения. Любой руководитель координирующий работу откачки, слива талых вод предприятия сможет увидеть это в приложении», — пояснил Дмитрий Дмитриев.

С другой стороны, приложение позволит любому желающему сделать заказ на откачку лужи специализированной техники АСМ.

Разработчики отметили, что будут дорабатывать, повышать качество работы приложения с учетом пожеланий специалистов.

Первый заместитель главы города Роман Сорокин для улучшения работы сервиса предложил разработчикам ознакомиться с особенностями работы непосредственно в муниципальном предприятии «Жилкомсервис», а также в ТОУ Автодорожного округа.

По поручению главы, представители компании «Soft Group» после ознакомления с работой откачки талых вод, разработают пошаговую инструкцию специально для водителей спецтехники.

«Сервис достаточно удобен, позволяет упростить работу. По мере необходимости будут добавлены дополнительные функции, в том числе в приложении будет отражен перечень заниженных мест, которых у нас в городе порядка 400», — подчеркнул Евгений Григорьев.

В данное время тестовая версия доступна для Android. Скоро появится и для Apple iOS.

После устранения всех недоработок, добавления дополнительных компонентов, приложение планируют запустить через две недели.