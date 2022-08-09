В Якутске отец и 5-летняя дочь пострадали в ДТП

08 августа около 16 часов 24 минут в дежурную группу столичной Госавтоинспекции, поступило сообщение о том, что на улице Дзержинского возле дома №41/1, г. Якутска 63-летний водитель, управляя автомашиной «Mazda Demio», проехал на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке Дзержинского-Некрасова и совершил наезд на 35-летнего мужчину и на несовершеннолетнюю девочку 5-ти лет, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 35-летний пешеход получил травму: ОЧМТ, УГМ и был госпитализирован в больницу, и несовершеннолетняя девочка получила травму: «ЗЧМТ, УГМ, САК», также была госпитализирована в больницу. Водитель, водительского удостоверения имеет, состояние алкогольного опьянения установлено, результат показал 0,28 мг/л в выдыхаемом воздухе.

К административной ответственности привлекался 6 раз: три раза по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленный скорости движения) и 3 раза по ч.3 ст.12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), полис ОСАГО отсутствует.

Из объяснения водителя следует, что 08 августа с друзьями распивал пиво и вскоре поехал на работу, двигаясь по улице Дзержинского, на перекрестке быстро набрал скорость чтобы проехать на желтый сигнал светофора, и не заметив пешеходов, мужчину и девочку, в следствии чего наехал на пешеходов.

В отношении водителя, составлен административный протокол по ч.1ст.12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – это административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости нахождения за рулем в нетрезвом состоянии и призывает всех участников дорожного движения не только исключить факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём.

Если вы стали свидетелем того, что человек в нетрезвом состоянии намеревается сесть за руль или уже осуществляет движение, позвоните по телефону 127, 102 или ближайшему наряду ДПС.