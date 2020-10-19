19.10.2020
14:25
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Якутск

В Якутске от маршрута были отстранены 14 автобусов

За выходные в столице проверено 264 объекта, из которых в 55 объектах обнаружены нарушения. От маршрута были отстранены 14 автобусов. Нарушения также обнаружены в ходе контрольно-рейдовых мероприятий, проведённых по части закрытия объектов торговли на санитарную обработку и дезинфекцию. В отношении нарушителей будут применены меры административного воздействия.

Решением суда на 30 дней приостановлена деятельность одного восточного кафе, фудкорта и бара. Об этом сообщила глава города Якутска Сардана Авксентьева. 

Заместитель министра внутренних дел России по Якутии Константин Неустроев доложил, что проводятся рейды по выявлению граждан, не соблюдающих масочный режим в общественных местах. Они привлекаются к административной ответственности. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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