В Якутске от маршрута были отстранены 14 автобусов

За выходные в столице проверено 264 объекта, из которых в 55 объектах обнаружены нарушения. От маршрута были отстранены 14 автобусов. Нарушения также обнаружены в ходе контрольно-рейдовых мероприятий, проведённых по части закрытия объектов торговли на санитарную обработку и дезинфекцию. В отношении нарушителей будут применены меры административного воздействия.

Решением суда на 30 дней приостановлена деятельность одного восточного кафе, фудкорта и бара. Об этом сообщила глава города Якутска Сардана Авксентьева.

Заместитель министра внутренних дел России по Якутии Константин Неустроев доложил, что проводятся рейды по выявлению граждан, не соблюдающих масочный режим в общественных местах. Они привлекаются к административной ответственности.