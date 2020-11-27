В Якутске осуждены похитители человека

Собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения обвинительного приговора двум ранее судимым за совершение особо тяжких преступлений жителям города Якутска. Мужчины признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «а», «в» и «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 5 августа 2019 года подсудимые в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле следовали по территории жилого микрорайона «Борисовка-1» города Якутска, где увидели своего знакомого, к которому имели личные обиды. Остановив автомашину, один из подсудимых схватил потерпевшего и силой при помощи приятеля затолкал в салон автомобиля.

Подсудимые отправились в сторону 14 километра Вилюйского тракта и по пути следования мужчине наносились удары. За городом потерпевшего вытащили из салона транспортного средства и начали избивать деревянной палкой, а также руками и ногами. В результате избиения мужчина получил ушибы, ссадины, кровоподтеки лица и тела, а также переломы носа и орбит.

После этого злоумышленники посадили потерпевшего на заднее пассажирское сиденье и выехали на проезжую часть Вилюйского тракта, где были задержаны сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МУ МВД России «Якутское», которые освободили мужчину. После установления обстоятельств случившегося мужчины были доставлены к следователю СКР.

В ходе расследования уголовного дела следователем установлены все обстоятельства произошедшего и собраны доказательства виновности злоумышленников, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда подсудимые признаны виновными и в зависимости от роли каждого приговорены к наказанию в виде 6 и 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.