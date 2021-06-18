В Якутске осуждены члены алкомафии

28 мая 2021 года Якутский городской суд признал граждан А. и З. виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка продукции без маркировки, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Организаторы незаконной доставки контрафактного алкоголя в республику приговорены к трем годам лишения свободы условно каждый со штрафом 100 тысяч рублей и 400 тысяч рублей соответственно.

Так, сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получена информация о том, что члены азербайджанской преступной группы планируют доставить в г. Якутск крупную партию немаркированной алкогольной продукции, после успешного сбыта которой намереваются отправить еще 40 тысяч бутылок на реализацию в северные районы республики. Добытые сведения подтвердились: на территорию Якутии железнодорожным транспортом прибыл контейнер со спиртосодержащей продукцией. В результате проведения оперативного мероприятия изъято 8000 немаркированных бутылок водки различных марок. Проведенная экспертиза подтвердила контрафактное происхождение всей изъятой алкогольной продукции.

Уголовное дело расследовано следственным управлением МУ МВД «Якутское». Приговор суда вступил в законную силу.