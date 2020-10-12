В Якутске осужденный напал на сотрудника колонии

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, отбывающего наказание в ФКУ ИК – 1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия), по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, совершенная в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Предварительным следствием установлено, что вечером 28 сентября 2020 года осужденный, находясь в помещении отряда строгих условий отбывания наказания, не пожелал исполнить законное требование младшего инспектора группы надзора отдела безопасности. Осужденный нанес удар сотруднику учреждения, чем применил в отношении него насилие, не опасное для жизни и здоровья, в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Как полагает следствие, своими действиями осужденный нарушил установленный порядок исполнения и отбывания наказания и нормальную деятельность исправительного учреждения, то есть дезорганизовал деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.