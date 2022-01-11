В Якутске осужденные состязались в шашках и шахматах

В целях организации полезной занятости осужденных в новогодние и рождественские выходные в учреждении проводились турниры по шашкам, шахматам и якутской игре хабылык.

В период новогодних и рождественских выходных в колонии-поселении № 2 проводились соревнования по настольным играм.

Осужденные состязались в умении играть в шашки и шахматы. Кроме этого, они сыграли в набирающую популярность в учреждении якутскую игру хабылык – простыми лучинками, которыми пользовались в каждой семье для растопки очага.

Все это позволило разнообразить досуг осужденных, так как в эти дни они не были задействованы на рабочих местах. Также такое полезное времяпрепровождение способствует развитию логического мышления.

Такие соревнования организованы во всех исправительных учреждениях региона.