В Якутске осуждена пьяная автоледи

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установлено, что 13.02.2022 в ночное время, подсудимая, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Не справившись с управлением, женщина съехала с асфальтированного покрытия проезжей дороги, при этом вызвала сотрудников ГИБДД.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличия на иждивении подсудимой троих малолетних детей приговорил её к штрафу в размере 80 000 рублей с рассрочкой выплаты. Она также лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства на срок 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.