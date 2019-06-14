В Якутске осуждена гендиректор производственно-инвестиционной компании

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что в 2016 году подсудимая, будучи генеральным директором одной из производственно-инвестиционных компаний, обратилась в Росреестр с заявлением о регистрации перехода права собственности на нежилое здание, принадлежащее возглавляемой ею компании, на общество с ограниченной ответственностью, директором которого является ее сын. Вместе с заявлением представила документы на здание, в том числе фиктивный протокол собрания акционеров компании о продаже здания. На основании предоставленных документов произведено переоформление права собственности на здание, рыночная стоимость которого по состоянию на 2016 год составила свыше 31,5 млн. руб.

В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном ей обвинении не признала, настаивая на том, что сделка была совершена с ведома и согласия учредителей компании.

Представленные государственным обвинителем доказательства легли в основу обвинительного приговора, которым суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.