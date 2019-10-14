В Якутске осужден закладчик наркотиков

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, организованной группой, в крупном размере), ч.3 ст.30-ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что в январе 2019 года подсудимый посредством сети Интернет вступил в организованную преступную группу, в которой выполнял функции «закладчика» наркотических средств от имени интернет-магазинов. Общаясь через мессенджеры, подсудимый отыскивал и извлекал из тайников партии наркотических средств, которые фасовал по частям для дальнейшего сбыта.

С 25 марта по 11 апреля 2019 года поместил их в тайники, из которых впоследствии наркотики были извлечены покупателями. Приобретенные наркотические средства были изъяты сотрудниками полиции.

В период с 12 по 16 апреля 2019 года подсудимый совершил 10 «закладок» наркотических средств, но умысел на сбыт не был доведен им до конца, поскольку он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъято около 780 гр. наркотических средств.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.