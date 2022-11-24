В Якутске осужден «телефонный террорист»

Обвинительным приговором в отношении «телефонного террориста» закончилось расследование уголовного дела, которым занимался следственный отдел Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе работы по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 207 УК РФ, было установлено, что 22-летний житель Якутска, руководствуясь хулиганскими побуждениями, направил по электронной почте со своего телефона письма о минировании в адреса аэропорта Якутска, авиакомпания „Якутия“ и одного из торговых центров.

Автор сообщений был установлен сотрудниками полиции, в его отношении было возбуждено уголовное дело. Однако, уже находясь под следствием и подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемый вновь «заминировал» Якутский аэропорт. После чего, по ходатайству следователя для него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Якутский городской суд признал подсудимого виновным в совершении трёх преступлений и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.