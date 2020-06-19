В Якутске осужден радиальный исламист

На выездном заседании, состоявшемся в г. Якутске, 1-й Восточный окружной военный суд признал виновным уроженца Ставропольского края в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) УК РФ.

По данным УФСБ России по Республике Саха (Якутия), гражданин 1956 года рождения, ранее был осужден Ставропольским краевым судом к 23 годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях и совершения в их составе преступлений террористической направленности на территории Чеченской Республики и Ставропольского края. Отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима в Якутии.

В ходе следствия доказано, что данный осужденный, являясь убежденным сторонником радикальных идей ислама, находясь в исправительном учреждении, возобновил противоправную деятельность в виде пропаганды среди спецконтингента идеологии запрещенной в России международной террористической организации.

В результате судебного разбирательства подсудимый за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, приговорен к двум годам лишения свободы. Окончательное наказание по совокупности приговоров за ранее совершенные им преступления террористической направленности составило 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.