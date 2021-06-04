В Якутске осужден педофил

Собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему жителю города Якутска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Следствием и судом установлено, что летом 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери своей сожительницы.

О произошедшем девочка рассказала своей тете, которая обратилась в органы внутренних дел. Мужчину задержали и поместили под стражу. Своей вины в совершенном преступном деянии он не признавал ни на стадии следствия, ни в суде. Несмотря на активные попытку уйти от наказания, собранные следствием материалы явились достаточными для полного признания подсудимым виновным.

Приговором суда он осужден к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год в колонии особого режима.

Пострадавшая школьница была передана под опеку другой семье по причине асоциального поведения ее матери. В отношении девочки проведен комплекс реабилитационных мероприятий с участием психологов, направленный на минимизацию последствий причиненного вреда ее здоровью.