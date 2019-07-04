В Якутске осужден обвиняемый в мошенничестве с авиабилетами

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор в отношении гражданина, провернувшего мошенническую операцию с авиабилетами на сумму более 1 млн рублей.

В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела в сентябре 2016 года, используя доверительные отношения, обратился от имени туристического агентства к директору одной из авиакасс Якутска с предложением о выдаче авиабилетов и отсрочке их оплаты.

По указанию директора авиакассы ему были оформлены авиабилеты на сумму более 1 млн рублей для группы туристов. При этом он не намеревался выполнять свои обязательства по оплате полученных авиабилетов.

В ходе предварительного расследования установлено, что лица, обращавшиеся в туристическое агентство, фактическое руководство которым осуществлял мужчина, в полном объеме оплачивали стоимость путевок к месту отдыха, однако из-за преступных действий подсудимого часть туристов не смогли отправиться на отдых.

В ходе рассмотрения уголовного дела причиненный ущерб был возмещен. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере). Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся Якутской транспортной прокуратурой.