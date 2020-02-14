В Якутске осужден мошенник

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя столицы Якутии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что в октябре 2019 года подсудимый, увидев в приложении «Юла» объявление о продаже сотового телефона марки Samsung Galaxy S8 за 15000 рублей, при встрече с продавцом и покупке телефона сообщил ему об отсутствии наличных денежных средств с предложением произвести оплату через платежное приложение одного из банков.

Получив согласие продавца, подсудимый, используя демо-версию, сделал вид, что запускает указанное приложение на своем телефоне и, заведомо зная, что денежные средства не спишутся, ввел номер телефона, продиктованный продавцом, и якобы выполнил перевод. Затем показал продавцу с экрана электронный чек о том, что перевод выполнен. Продавец, поверив, что оплата произведена, передал телефон осужденному, и через некоторое время, позвонив супруге, узнал, что денежные средства не поступили.

Во время расследования уголовного дела телефон изъят и возвращен потерпевшему.

С учетом мнения государственного обвинителя молодому человеку назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Прокуратура г. Якутска напоминает гражданам о проявлении бдительности при осуществлении сделок купли-продажи с незнакомыми людьми и получения в целях безопасности оплаты за товар наличными денежными средствами либо передаче товара, только после поступления денежных средств на счет.