В Якутске осужден иностранец

В Якутске к уголовной ответственности привлечен иностранный гражданин, заключивший фиктивный трудовой договор.

27 мая 2021 г. решением суда привлечен к уголовной ответственности по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» иностранный гражданин, который заключил фиктивный трудовой договор с гражданином Российской Федерации для создания видимости законного временного пребывания на территории Российской Федерации, содержащий в себе заведомо ложные сведения об осуществлении им трудовой деятельности, и представил в подразделение по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское».

За использование заведомо подложного документа (трудового договора) МВД по Республике Саха (Якутия) принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» сроком на 5 лет.

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает иностранным гражданам, что любое использование подложного документа на территории Российской Федерации влечет не только уголовную ответственность, но и аннулирование действительных документов и высылку за пределы Российской Федерации.