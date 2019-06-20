В Якутске осужден генеральный директор турфирмы

В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило заявление от жительницы Республики Саха (Якутия), по факту мошеннических действий при продаже авиабилетов.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте был установлен и задержан 28-летний генеральный директор туристической фирмы.

Мужчина осуществлял продажу авиабилетов туристам по различным направлениям. С целью хищения денежных средств фигурант ввёл в заблуждение представителя одной из туристических фирм, которому предоставил фиктивные заявки и гарантийное письмо об оплате приобретаемых гражданами авиабилетов. Однако, полученные денежные средства от туристов похитил и потратил на личные нужды.

Кроме того, в течение нескольких месяцев мужчина предоставлял услуги по приобретению авиабилетов гражданам оплачивая их из средств, полученных от данной туристической фирмы.

Сотрудниками Якутской транспортной полиции доказана причастность обвиняемого к ста восьми фактам мошеннических действий. Общий ущерб от действий фигуранта составил около полутора миллионов рублей.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) собранные следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте доказательства посчитал достаточными, и вынес обвинительный приговор.

Учитывая, что в ходе судебного разбирательства подсудимый возместил ущерб в полном объеме, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, в соответствии со статьёй 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, условно, с испытательным сроком на 6 месяцев.