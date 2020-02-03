В Якутске осужден 59-летний педофил

В течение 4-х лет он насиловал ребенка своей гражданской супруги.

Собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 59-летнего пенсионера.

Он признан виновным в 11 эпизодах изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей гражданской супруги.

Следствием установлено, что в период с мая 2012 по сентябрь 2016 года мужчина совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. На момент первого преступного деяния школьнице было 11 лет.

Потерпевшая пыталась прибегнуть к помощи своей матери, рассказывая ей о происходящем, однако женщина не верила ей.

Раскрыть преступления удалось после того, как доведенная до отчаяния школьница рассказала обо всем своей школьной учительнице. Педагог незамедлительно сообщила о преступлениях в правоохранительные органы, и мужчину задержали.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов у мужчины выявлено наличие признаков гетеросексуальной педофилии. При этом своей вины в совершении преступлений он отрицал, однако следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда от 3 февраля 2020 года подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 20 лет лишения свободы.

В отношении пострадавшей школьницы в ходе расследования работниками Мобильной кризисной службы были проведены необходимые реабилитационные мероприятия, направленные на минимизацию причиненного психологического вреда.