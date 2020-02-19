В Якутске осудили ВИЧ-положительного мужчину за изнасилование

Собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего ранее судимого за совершение тяжких преступлений жителя города Якутска. Он признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ ч. 1 ст. 122 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что ночью 12 августа 2018 года обвиняемый с другом находился в увеселительном заведении, где распивал спиртные напитки.

Там он познакомился с женщиной, которой после закрытия ресторана предложил продолжить вечер у него дома, на что та согласилась.

По прибытии в квартиру все трое продолжили употребление алкоголя, после чего приятель отправился за спиртным, обвиняемый совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении гостьи.

Когда приятель хозяина жилища вернулся, женщина воспользовалась тем, что их внимание было занято, и выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 2 этаже.

Во время падения она сломала ключицу и потеряла сознание.

Ее заметил находившийся неподалеку наряд сотрудников Росгвардии, бойцы поспешили на помощь женщине, которая успела сообщить о том, что с ней произошло. После того, как ее увезла скорая помощь, росгвардейцы определили место нахождения квартиры, где произошло преступление и, задержав обоих мужчин, доставили их к следователю, где выяснилась причастность к преступлениям одного из них.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что обвиняемый в феврале 2017 года был предупрежден медицинскими работниками об уголовной ответственности по ст. 122 УК РФ в связи с нахождением на диспансерном учете и прохождением лечения с диагнозом: ВИЧ–инфекция 2Б стадии.

В ходе предварительного следствия свою вину обвиняемый признал частично, пояснив, что интимная связь с потерпевшей происходила по обоюдному согласию.

Приговором суда он признан виновным и приговорен к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.