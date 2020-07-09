В Якутске осудили чересчур общительного мужчину

8 июля Якутским городским судом РС (Я) рассмотрено уголовное дело по обвинению И-ва в мошенничестве с трудоустройством.

Судом установлено, что в апреле 2018 года И-в, находясь в магазине товаров для здоровья, на почве финансовых затруднений, решил путем обмана совершить хищение денежных средств С-ва.

Во исполнение своего преступного умысла, И-в в ходе разговора с С-вым, обладая общительностью, коммуникабельностью и умением войти в доверие, представившись работником медицинского учреждения и сказав, что может оказать помощь в трудоустройстве в указанное учреждение, умышленно ввел в заблуждение С-ва относительно своих намерений, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по оказанию помощи в трудоустройстве.

Позднее, находясь в салоне автомобиля, И-в в ходе разговора с С-вым пояснил, что необходимо оплатить денежные средства на изготовление справки медицинского осмотра. На что С-в, будучи введенным в заблуждение, поверив, что И-в действительно оказывает помощь в трудоустройстве, передал И-ву денежные средства в размере 5 000 рублей. Не исполнив возложенные на себя обязательства, в дальнейшем И-в распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, И-в, в июле 2019 года на почве финансовых затруднений, в ходе разговора с П-вым, представившись работником авиакомпании, сказал, что может оказать помощь в трудоустройстве в указанную организацию.

В разговоре он пояснил П-ву, что необходимо собрать пакет документов для трудоустройства и оплатить средства на изготовление сертификата о прививках и справки медицинского осмотра.

П-в, будучи обманутым, поверив, что И-в действительно является работником авиакомпании и может оказать ему помощь в трудоустройстве, передал И-ву деньги.

Позднее, в сентябре, октябре, ноябре 2019 года П-в, введенный в заблуждение относительно трудоустройства, передал И-ву денежные средства на изготовление справки о судимости, военного билета. Таким образом, И-в путем обмана похитил денежные средства в сумме 29 000 рублей, принадлежащие П-ву, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимый И-в вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия.

Приговором Якутского городского суда РС (Я) И-в признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ,и ему в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 03 (три) года лишения свободы условно с испытательным сроком на 03 (три) года.

С И-ва в пользу С-ва и П-ва взыскана сумма материального ущерба, причиненного преступлением.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.