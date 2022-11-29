29.11.2022
10:03
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Происшествия
В Якутске остановили мужчину с наркотиками
Патруль Росгвардии, двигаясь по Намцырскому тракту, обратил внимание на гражданина на автобусной остановке «На горе», который имел признаки опьянения. Отсутствие запаха алкоголя вызвало подозрение у росгвардейцев на употребление мужчиной наркотических и психотропных веществ.
На место задержания был вызван сотрудник отдела наркоконтроля МУ МВД России «Якутское». В ходе досмотра задержанного оперуполномоченный обнаружил и изъял у него полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество весом около 2 грамм.
Задержанный – ранее судимый 37-летний уроженец Хангаласского района, для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции.
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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