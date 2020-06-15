В Якутске ослабление режима действует не на всех — мэрия

По решению властей с сегодняшнего дня, 15 июня, в Якутске открываются парикмахерские, салоны красоты, косметические центры, СПА-центры, массажные кабинеты и магазины, находящиеся в многоквартирных жилых домах с отдельным входом.

По словам начальника Департамента предпринимательства Окружной администрации города Якутска Ирины Седовой, среди горожан распространилась неверная информация об открытии, кроме вышеуказанных предприятий, также торговых центров. Эта информация не соответствует действительности, на первом этапе ослабление режима действует не на всех.

«Парикмахерские, салоны красоты, косметические центры, СПА-салоны, массажные центры, в том числе имеющие медицинскую лицензию, находящиеся внутри торговых центров, комплексов и рынков, не работают. Внутри ТЦ по-прежнему разрешено работать только продовольственные магазины, а также салоны сотовой связи, аптеки, ателье, химчистки и иные организации, которые оказывают бытовые услуги без контакта с посетителями», — подчеркнула Ирина Седова.

Для открывающихся с 15 июня предприятий сферы услуг устанавливаются требования, регулирующие их работу. Их деятельность должна осуществляться строго по предварительной записи.

«Учреждения не должны допускать скопления людей, например, в парикмахерских, салонах красоты в рабочем зале должно быть не более двух клиентов. При этом рабочие места должны иметь дистанцию 3 метра друг от друга. Также требуется чтобы клиенты ходили поодиночке, без детей и сопровождающих. Ожидающих очереди клиентов в залах не должно быть», — прокомментировала начальник департамента.

Магазины в многоквартирных жилых домах должны обеспечить социальное дистанцирование в торговом зале не менее четырех квадратных метров на одного покупателя. Нанесение разметок, масочно-перчаточный режим для работников, а также масочный режим для покупателей — обязательное правило для всех. Покупатели без средств индивидуальной защиты не должны обслуживаться во избежание угрозы распространения коронавируса.

Напомним, по указу Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева №1950-1 от 11 июня 2020 г. в Якутске начался первый этап ослабления режима ограничений. Решение об этом принято региональным оперативным штабом с учётом предложений главного санитарного врача республики.