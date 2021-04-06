06.04.2021
18:30
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Общество

В Якутске оштрафован ветеринар

17 марта 2021 года по обращению владельцев животных​ Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) была проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя Орлова Д. А., владельца ветеринарной клиники «Дарвин» (город Якутск).

Мероприятие проводилось при содействии сотрудников МВД России по Республике Саха (Якутия). В результате проверки выяснилось, что Орлов Д.А. занимался предпринимательской деятельностью в области ветеринарии без регистрации в Департаменте ветеринарии Республики Саха (Якутия). Кроме того, Орлов Д.А. организовал фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения без специального разрешения (лицензии). 

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ за отсутствие регистрации в Департаменте ветеринарии. Лекарственные препараты для ветеринарного применения изъяты из оборота сотрудниками МВД по Республике Саха (Якутия).  Материалы дела​ направлены в следственное управление​ МУ МВД​ России​ по Республике Саха (Якутия)​ для принятия​ дальнейших мер​ в​ порядке статьи​ 144-145 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по признакам незаконного предпринимательства.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)
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