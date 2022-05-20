В Якутске оштрафовали пассажира за крики в автобусе «Слава Украине!»

В Якутске сотрудники полиции задержали пассажира маршрутного автобуса за устроенную им публичную акцию в поддержку Украины. Позже он был оштрафован судом за это на 30 тысяч рублей, сообщает SakhaNews.

17 мая Якутский городской суд привлек к административной ответственности и оштрафовал на 30 тыс. рублей жителя Якутска гр.Петрова П.Ю. за то, что он, находясь в маршрутном автобусе, совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, выкрикивая фразы «Слава Украине».

Из рапорта сотрудников полиции следует, что при задержании правонарушитель продолжал выкрикивать лозунги, а так же заявлял, что «он за Украину».

Сам Петров во время судебного процесса вину в совершенном административном правонарушении признал, оправдав свои действия тем, что «был в подвыпившем состоянии».

В результате суд назначил Петрову минимальный штраф, в то время как санкция статьи ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ предусматривает возможность назначения наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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