В Якутске ОРВИ чаще всего атакует дошкольников
По информации главного врача Медицинского центра Якутска Алексея Яковлева, за прошедшую неделю в учреждении зарегистрировано 711 случаев острых респираторных вирусных инфекций.
Чаще всего вирус подхватывают дошкольники от 3 до 6 лет. Случаев заболеваемости гриппом в Якутске пока не зарегистрировано.
Алексей Яковлев призвал горожан присоединиться к прививочной кампании. По его словам, вакцинация значительно снижает риск заражения гриппом, у людей с ослабленным иммунитетом в случае болезни грипп протекает в легкой форме и не приводит к осложнениям.
«В Европе при пропуске прививки в первый раз семья ставится на особый учет, а при вторичном пропуске уже рассматривается вопрос об изъятии ребенка из семьи», — привел пример главврач. Он также напомнил, что в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в период подъема заболеваемости непривитые дети могут временно не допускаться к занятиям в образовательных организациях согласно закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
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