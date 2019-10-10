В Якутске ОРВИ чаще всего атакует дошкольников

По информации главного врача Медицинского центра Якутска Алексея Яковлева, за прошедшую неделю в учреждении зарегистрировано 711 случаев острых респираторных вирусных инфекций.

Чаще всего вирус подхватывают дошкольники от 3 до 6 лет. Случаев заболеваемости гриппом в Якутске пока не зарегистрировано.

Алексей Яковлев призвал горожан присоединиться к прививочной кампании. По его словам, вакцинация значительно снижает риск заражения гриппом, у людей с ослабленным иммунитетом в случае болезни грипп протекает в легкой форме и не приводит к осложнениям.