24.11.2020
17:34
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Якутск

В Якутске организован благотворительный сбор для погорельцев

В Строительном округе Якутска организован сбор продуктов питания и материальной помощи от жителей города для пострадавших от пожара в доме по ул. Рыдзинского, 15.

В 16-квартирный жилом доме проживал 61 гражданин, в том числе 21 несовершеннолетний, 5 квартир являются муниципальными. Дом признан аварийным в прошлом году, в программу переселения из ветхого и аварийного жилья не входит.   

Исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев поручил провести собрание с погорельцами при участии всех профильных структур Окружной администрации Якутска.  

«Завтра в 17 часов мы проводим совещание в Управлении Строительного округа, обсудим вопрос о переселении жильцов или ремонте дома. Нуждающимся будет предложен маневренный фонд. В совещании примет участие представитель МФЦ, ответит на вопросы по утерянным документам. Рассмотрим вопрос о выдаче разовой материальной помощи», — прокомментировал Евгений Григорьев.

По вопросу временного размещения пострадавшие могут позвонить по тел. 22-60-49 в Департамент жилищных отношений города Якутска. 

По вопросам оказания материальной помощи — по тел. 43-90-96 в Управление Строительного округа. 

Руководитель Управления Строительного округа Савва Михайлов рассказал о первоочередной помощи погорельцам.

«В первую очередь необходимо детское питание, в доме проживали многодетные семьи. Насчет одежды мы отработаем с благотворительной организацией, теплую одежду и обувь они нам передадут. Людям необходимы продукты питания и, возможно, материальная помощь, так как придется закупаться заново вещами и мебелью», — сообщил руководитель Управления Строительного округа Савва Михайлов.     

Причины возгорания пока неизвестны, на месте работает дознаватель. Очевидцы событий, жильцы дома поделились деталями происшествия.  

«Сегодня в 8-10 часов утра, как обычно, уходили на работу, ничего не предвещало беды. Причину и место возгорания пожара точно не знаем. Предположительно пожар начался в 11 часов с первого этажа первого подъезда. Дом наш 1961 года постройки», — рассказали жильцы. 

«Сперва услышал, что кто-то кричит «Пожар!». Как только открыл дверь, огонь, дым мгновенно накрыл всю квартиру. Хозяйка квартиры Татьяна и ее знакомый в это время еще спали, я разбил окно и помог им выбраться, сам чуть не задохнулся», — рассказал очевидец.

Фото: ГУ МЧС РФ по РС(Я)
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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