В Якутске организовали торжественный приём для ветеранов ВОВ

В преддверии главного праздника страны – Дня Великой Победы, руководство Республики и города Якутска организовали торжественный приём ветеранов Великой Отечественной войны и тыла. На мероприятии приняли участие 27 участников войны и ветеранов тыла, жителей блокадного Ленинграда. Ветеранов поздравили заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Валерьевна Балабкина, глава города Якутска Евгений Николаевич Григорьев, председатель Республиканского совета ветеранов Вильям Очирович Иванов, заместитель министра труда и социального развития Якутии Альбина Трубина и другие.

Ветераны рассказали о военных днях на фронте, как трудились в тылу во благо страны, вспоминали о своих товарищах, погибших в бою, какой ценой досталась Великая Победа, отметили, что сегодня республика и город развивается быстрыми темпами и пожелали дальнейшего процветания родной Республике и городу Якутску.