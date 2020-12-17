В Якутске организация задолжала 56 млн рублей налогов

Судебные приставы Якутска вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий и наложили арест на имущество крупного предприятия, у которого образовалась задолженность в размере 56 млн. руб. в пользу Федеральной налоговой службы. Меры, принятые судебным приставом-исполнителем, поспособствовали оплате долга.

В отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов и взысканию административных штрафов по городу Якутску УФССП России по Республике Саха (Якутия) на исполнении находилось сводное производство о взыскании с юридического лица задолженности по налоговым платежам на общую сумму 56 млн. руб.

Судебный пристав ознакомил руководство предприятия с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако юридическое лицо не предприняло мер для погашения имеющейся задолженности.

В рамках исполнительного производства были направлены соответствующие запросы в ГИБДД МВД, Росреестр, ФНС и банковские организации, в результате было установлено имущественное положение должника-организации, в собственности, у которой находился автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2016 г.в.

Судебным приставом было установлено местонахождение транспортного средства. Автомобиль был арестован и передан на реализацию. Кроме того, наложен арест на офисную мебель, которая осталась на ответственное хранение руководителю предприятия. Также он был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). В отношении имущества было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий.

В соответствии со ст. 112 ФЗ №229 «Об исполнительном производстве» вынесено постановления о взыскании исполнительского сбора в размере более 3 млн. рублей.

В результате действий сотрудника ведомства акционерное общество погасило задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.