В Якутске опять горели гаражи

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

20 июня 2019 г. в 01.15. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Комсомольская г. Мирный. Через четыре минуты пожарные прибыли к месту вызова. В результате пожара огнем поврежден пол в коридоре на площади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Виновник и ущерб устанавливаются.

20 июня 2019 г. в 02.17. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в кооперативных гаражах на ул. Автострада 50 лет Октября г. Якутска. Через девять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие двух боксов на общей площади 5 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасены гаражи.

20 июня 2019 г. в 06.26. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении на ул. Заводская с. В.Бестях Хангаласского района. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение открытым огнем. В результате пожара строение повреждено по всей площади, общая площадь — 36 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

20 июня 2019 г. в 07.21. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в здании арочного типа на ул. Базарная г. Олекминск Олекминского района. Через пять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из здания шел дым. В результате пожара огнем повреждено подсобное помещение и холодильное оборудование магазина на общей площади 40 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание холодильного оборудования. Пожарными спасено здание. Виновник и ущерб устанавливаются.

20 июня 2019 г. в 10.05. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частной бане на ул. Лесная г. Алдана. К моменту прибытия пожарных подразделений, через пять минуты, горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля бани по всей площади, общая площади — 12 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасена баня и рядом стоящее строение.

20 июня 2019 г. в 11.29. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание частного автомобиля «Сузуки-Эскудо» на ул. Каландаришвили г. Якутска. Через пять минут, пожарные прибыли к месту вызова. В результате пожара огнем поврежден задний бампер и фара автомобиля на площади 1 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось короткое замыкание электропроводки осветительного прибора гос.номера. Ущерб устанавливается. Пожарные спасли автомобиль.

20 июня 2019 г. в 12.29. и в 19.01. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в бесхозных строениях на ул. Молодежная с. Крест-Хальджай Томпонского района. К моменту прибытия пожарных подразделений, горели строения. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 9 кв.м. и второе строение на площади 30 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

20 июня 2019 г. в 14.58. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорание травы в г. Якутске ул. Губина горение травы и мусора на площади 10 кв.м., и на 9 километре Вилюйского тракта г. Якутска – горение травы на площади 15 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

20 июня 2019 г. в 20.24. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в бесхозном строение на ул. Раковского п. Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия пожарных подразделений, через семь минут, из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден мусор внутри строения на площади 2 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

20 июня 2019 г. в 23.32. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорание мусора в г. Якутске на 8 километре Вилюйского тракта и на ул. Кулаковского – на общей площади 11 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!