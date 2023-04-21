В Якутске опять энергоавария — ушел свет во время концерта стендапера

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведут осмотр и поиск технологического нарушения, вызвавшего в 17:54 отключение воздушной линии 6 кВ «Л-140» с РП-5.

В ограничении дома по улицам Дзержинского Пояркова, Нахимова, частично Федора Попова и Губина, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

В якутском Телеграме сообщается, что на концерте комика Щербакова, стоимость билетов на который доходила до 6 тысяч рублей в ДК им. А. Е. Кулаковского в Якутске погас свет. Вначале погасли софиты, затем и вовсе выключили электричество.

В ДК им Кулаковского столпотворение в ожидании выступления популярного стендапера Алексея Щербакова. Как удалось узнать «КП — Якутия» , организаторы пытаются наладить аппаратуру, чтобы работал хотя бы микрофон.

Сообщили, что свет дали — второй концерт состоится.