В Якутске опять большегруз оборвал провода

Жители нескольких частных домов остались без электричества по вине водителя самосвала, порвавшего провода линии электропередачи в районе улицы Беринга. Испугавшись содеянного, водитель скрылся с места происшествия.

15 апреля в 10:58 произошло отключение воздушной линии 0,4 кВ, идущей от трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «Бойлерная ТЭЦ» и питающейся с подстанции «Северная». При осмотре оперативно-выездная бригада выявила повреждение провода воздушной линии в результате стороннего воздействия большегрузной техникой. По имеющимся данным, провод был порван самосвалом, который после наезда покинул место ДТП. О происшествии сообщено в правоохранительные органы.

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведут восстановление электроснабжения.

Под ограничением находится часть потребителей, проживающих по улице Беринга.