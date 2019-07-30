В Якутске опрокинулся грузовик

29 июля около 15:30 в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о автопроисшествии на круговом движении Покровского тракта 7 км.

В ходе проверки установлено, что водитель 1971 г.р. управляя большегрузом марки «КАМАЗ», не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил опрокидывание с последующим повреждением и загрязнением дорожного полотна. В результате ДТП водитель не пострадал.

29 июля около 19 часов вечера во дворе дома №17/1 улицы Хабарова г.Якутска, произошел наезд на 8-летнюю девочку.

Предварительно установлено, что вечером около 19 часов, мальчик 11 лет, управляя неустановленным мопедом совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая выбежала из-за стоящих машин. В момент наезда была без сопровождения взрослых.

По счастливой случайности никто не пострадал.

Из объяснения матери 11-летнего мальчика, следует, что когда он гулял во дворе, взял мопед у сверстника, чтобы прокатиться, во время катания совершил наезд, после чего вернул мопед обратно.

К сожалению, приходится наблюдать, как совсем юные мальчишки гоняют по дорогам города. Такое отношение родителей к безопасности своих детей иначе как халатностью назвать нельзя. Взрослые охотно покупают любимым чадам мотоциклы, мопеды, скутеры, хотя для подростков, не имеющих прав управления, это очень опасные, иногда смертельно опасные игрушки.

Желание самоутвердиться, показать свою «крутость» — в разумных пределах явление вполне нормальное для «переходного» возраста. Главное – не переступать их, эти разумные пределы.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает: мопед – это не игрушка, а это транспортное средство! И управлять им можно, только имея водительское удостоверение категории «М» в возрасте с 16 лет. И следует ездить обязательно в мотошлеме и в защитной экипировке – ведь при любой, даже самой незначительной аварии, мотоциклист и его пассажир могут получить серьезные травмы.

Уважаемые родители! Прежде чем приобрести мотоцикл или мопед для своего чада и разрешить ему управлять этим транспортным средством, задумайтесь о жизни и здоровье своего ребенка! Не подвергайте его опасности, не лишайте радостных дней, ведь после аварии таких жизненных моментов может и не быть.