27.02.2020
17:33
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Спорт

В Якутске определились первые чемпионы и призеры по шорт-треку

В первый день IV зимней Спартакиады Якутии во дворце спорта «Эллэй Боотур» прошли соревнования среди конькобежцев на дистанции в 500 м.

В этой программе выступили спортсмены из Якутска, Мирного, Алдана, Амгинского, Вилюйского,  Сунтарского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Оймяконского улусов.

Среди женщин первое место в личном зачете заняла Алена Архипова из Амги, серебряная медаль у мирнинской спортсменки Вероники Гуц, на третьей строчке пьедестала почета Евгения Гуляева из Чурапчи.

Среди мужчин из 16 конькобежцев первым к финишу пришел Марк Потапов из Якутска, амгинец Роман Филиппов занял второе место, а бронзовая медаль досталась Ивану Дьячковскому из Мегино-Кангаласского улуса.

Среди юниоров золотая медаль у Александра Петрякова из Амги, серебро у Станислава Шабалина, представляющего столицу республики, бронза досталась мегинцу Роману Охлопкову.

Среди девушек чемпионкой зимней Спартакиады стала Арина Рязанова из Якутска, на втором места Ярослава Федорова из команды Амгинского улуса, бронза у Валерии Инешиной из Мирнинского района.

Завтра в программе шорт-трека — соревнования на дистанции в 1000 м.

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru http://sportyakutia.ru/novosti/60-short-trek/11905-v-yakutske-opredelilis-pervye-chempiony-i-prizery-po-short-treku-v-ramkakh-iv-zimnej-spartakiady-yakutii
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