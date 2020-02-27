В Якутске определились первые чемпионы и призеры по шорт-треку

В первый день IV зимней Спартакиады Якутии во дворце спорта «Эллэй Боотур» прошли соревнования среди конькобежцев на дистанции в 500 м.

В этой программе выступили спортсмены из Якутска, Мирного, Алдана, Амгинского, Вилюйского, Сунтарского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Оймяконского улусов.

Среди женщин первое место в личном зачете заняла Алена Архипова из Амги, серебряная медаль у мирнинской спортсменки Вероники Гуц, на третьей строчке пьедестала почета Евгения Гуляева из Чурапчи.

Среди мужчин из 16 конькобежцев первым к финишу пришел Марк Потапов из Якутска, амгинец Роман Филиппов занял второе место, а бронзовая медаль досталась Ивану Дьячковскому из Мегино-Кангаласского улуса.

Среди юниоров золотая медаль у Александра Петрякова из Амги, серебро у Станислава Шабалина, представляющего столицу республики, бронза досталась мегинцу Роману Охлопкову.

Среди девушек чемпионкой зимней Спартакиады стала Арина Рязанова из Якутска, на втором места Ярослава Федорова из команды Амгинского улуса, бронза у Валерии Инешиной из Мирнинского района.

Завтра в программе шорт-трека — соревнования на дистанции в 1000 м.