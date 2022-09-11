В Якутске определили победителя Фестиваля ухи

Диплом победителя фестиваля за лучший вкус ухи получила кофейня Traveler’s Coffee, передает Ассоциация гостеприимства Якутии.

Из предприятий общественного питания номинацию за оригинальный рецепт вручили ресторану «Панда и Журавль». Приз за лучшую презентацию получил ресторан «Робинзон Крузо».

Мероприятие прошло на Усадьбе Атласовых. Участники приготовили уху из карасей, чира, муксуна, уху из пяти рыб, уху на основе лукового бульона и чира, уху с добавлением морепродуктов, французскую уху буйабес.

«Разнообразие блюд, авторских рецептов, море эмоций и отличное настроение. Горожане с удовольствием отведали вкусную уху. Фестиваль объединяет не только профессионалов-рестораторов, но и всех любителей рыбалки. Участвовали семейные команды, коллективы предприятий розничной торговли», — отметила председатель Ассоциации гостеприимства республики Татьяна Тымырова.

Фестиваль Ассоциация гостеприимства проводит уже шестой раз при поддержке окружной администрации Якутска. Праздник прошел в рамках большого проекта «Вкус Якутии». Горожане пробуют изысканные блюда каждый сезон — осенью, зимой, весной и летом.