В Якутске определили лучших специалистов по охране труда

В День охраны труда 28 апреля состоялся II финальный этап городского конкурса «Лучший специалист по охране труда городского округа «город Якутск». Во втором этапе конкурса участвовали 9 специалистов по охране труда, из них 4 представителей непроизводственного сектора и 5 представителей производственного сектора.

Конкурсанты прошли тестирование на знание нормативных правовых актов по охране труда, представили визитку-презентацию, соревновались в правильном применении спецодежды и СИЗ. Кроме того, они показали свои знания по предупреждающим знакам охраны труда, показали свои знания и умения по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Конкурс на оказание первой помощи провела преподаватель учебно-методического центра Школы медицины катастроф Республиканского центра медицины катастроф Министерства здравоохранения РС (Я) Татьяна Устинова. Конкурс состоял из теоретической и практической частей.

По итогам конкурса среди производственных предприятий победителем стал Николай Долгунов, специалист по охране труда АО «Сахатранснефтегаз». Среди непроизводственных предприятий лучшей стала Варвара Чикачева, специалист по охране труда детского сада № 16 «Золотинка» городского округа «город Якутск».

Второе место среди производственных предприятий заняла Виталина Алексеева, специалист по охране труда АО «Теплоэнергия» ГО «город Якутск», третье место – Нария Моисеева, специалист по охране труда АО РС(Я) «Якутпромстрой».

Среди непроизводственных предприятий второе место занял Валентин Федоров, специалист по охране труда ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска», третье место – Юлия Холмогорова, главный специалист по охране труда МКУ «Управление делами» ГО «город Якутск».

Победителям и призерам вручили подарочные сертификаты от «ТЕХНОАВИА».