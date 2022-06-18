В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира

Вчера, 17 июня, в Якутске завершился III Международный конкурс “Хомусист-виртуоз мира”, где выявили девять лучших исполнителей. Двухдневное мероприятие завершилось грандиозным гала-концертом в Саха театре.

Всего 38 участников из 9 стран и 11 регионов боролись за почетное звание виртуозов мира. Так, решением международного жюри, победителями стали Раджашекар Бимачар (Индия), Кутманаалы Султанбеков (Киргизия), Эркин Алексеев (Якутия), Варвара Степанова (Якутия), Гоукон Фукико (Япония), Евгений Сарыглар (Тыва), Вольф Янша (Австрия), Ма Гуо Гуо (Китай), Нарыйаана Ренанто (Якутия).

Номинацией “За лучшее традицонное исполнение” наградили Бизьяа Хуухэндуу (Монголия), номинацию “За лучшее современное исполнение” получил Ильдар Гимадиев (Башкорстостан), “За лучшую сценическую подачу” отметили Алексея Чичакова (Алтай).

По словам президента Международного общества варганистов, председателя жюри Франца Кумпла, было сложно сравнивать и оценивать различные варганные школы.

“Мы боялись, что введение и онлайн формата может помешать качеству конкурса, но, к счастью, все получилось намного лучше, чем ожидалось. Таким образом, мы охватили большой спектр участников, начиная от Австрии и заканчивая Японией, Индией. Мы пришли к мнению, что нам, членам жюри, впредь нужно еще плотнее работать по вопросам категоризации разных национальных хомусных традиций, например, европейской, тюркской, индийской. Хорошо то, что сегодня члены жюри выбрали победителей единогласным решением. В будущем будем думать над совершенствованием этого престижного конкурса”, – сказал Кумпл.

Он отметил, что по участникам заметны определенные школы. Это – доминирование норвежской и якутской традиций, значит, данные техники очень популярны в мире. Но, по мнению председателя жюри, чтобы стать виртуозом мира нельзя копировать стиль преподавателя и играть по чужой традиции.

Инициатором проведения третьего конкурса является глава Якутии Айсен Николаев. “Руководство Якутии продолжает поддерживать варганистов на уровне государственной политики. Так, два года назад было принято решение о проведении данного конкурса главой Айсеном Николаевым. Мы убедились, что Якутск воистину является столицей мирового сообщества хомуса. Мы этим гордимся. Конкурс, где присваивают звание “Виртуоз-хомусист мира” должен проводиться только здесь в Якутии”, – сказал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Победитель конкурса, новоявленный хомусист-виртуоз мира Евгений Сарыглар из Тывы пообещал развивать хомус у себя в республике. “Словами не могу описать, что я сейчас чувствую. Радость переполняет, я всегда мечтал приехать в Якутию именно на этот конкурс. Горжусь собой, что исполнил свою мечту и дошел до конца. Познакомился со многими фанатами хомусного искусства. Будем развивать свои национальные инструменты и хомусы всего мира и дальше”, – поделился он.

К хомусистам-виртуозам из Якутии Альбине Дегтяревой, Спиридону Шишигину, Юлияне Кривошапкиной-Дьуруйээнэ, Киму Борисову теперь присоединились еще трое якутян. Это – Нарыйаана Ренанто, Варвара Степанова и Эркин Алексеев. “Я выложился на все сто процентов, победил свое волнение и смог донести до жюри и зрителей то, что я хотел передать”, – сказал Эркин Алексеев.

В торжественной обстановке от имени руководства республики юбилейные знаки 100-летия ЯАССР вручили заслуженной артистке Якутии Альбине Дегтяревой, президенту Международного общества варганистов Францу Кумплу, президенту Международного центра хомусной музыки Ивану Алексееву-Хомус Уйбаан, генеральному секретарю международного общества варгана Арону Силадьи, заслуженному деятелю науки Тывы Валентине Сузукей, председателю японской ассоциации Коукин (варган) Лео Тадагава, заслуженному работнику образования Якутии Спиридону Шишигину, руководителю филиала Музея и Центра хомуса народов мира в Монголии Аюш Менхчимэгу и народному артисту Башкортостана Миндигафуру Зайнетдинову.

Напомним, что III Международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» прошел в столице республики 16-17 июня при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Победителям вручили серебряные медали с надписью «Хомусист-виртуоз мира», а также денежный приз в размере 50 000 рублей каждому.