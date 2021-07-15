В Якутске ОПГ занималась сбытом поддельных меддокументов

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении двух членов организованной преступной группы. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 и ч. 1 ст. 327 УК РФ (покушение на сбыт поддельного официального документа и подделка официального документа).

В суде установлено, что подсудимые, движимые корыстными интересами, желая получить быстрый заработок, вступили в состав организованной преступной группы, занимающейся изготовлением и сбытом поддельных документов. В соответствии с распределением преступных ролей на них возлагалась роль изготовителей и сбытчиков поддельных медицинских документов на территории г. Якутска.

На протяжении более 2 лет (с августа 2018 года по январь 2021 года) подсудимые изготавливали и с использованием сети «Интернет» сбывали поддельные медицинские книжки, документы о прохождении курсов гигиенической подготовки, которые в последующем использовались, в том числе на предприятиях транспортного комплекса.

В ходе судебного разбирательства мужчины признали себя виновными полностью. Кроме того, государственным обвинителем Якутской транспортной прокуратуры представлены бесспорные доказательства, подтверждающие их виновность в предъявленном обвинении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимых виновными и назначил одному из них наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, второму — в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом Северо-Восточного Линейного управления МВД России на транспорте.